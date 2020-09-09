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ألمانيا تعتزم خفض عديد قواتها في العراق


اعلنت المانيا انها تتعتزم خفض عديد قواتها في العراق الى اقل من الف جندي

وقالت وكالة الانباء الالمانية ان "الحكومة الألمانية تعتزم خفض عديد جنودها في العراق إلى 500 جندي فقط".

ويوجد 700 جندي ألماني في العراق ومهامهم الأساسية هي تقديم الدعم التدريبي للجيش العراقي وقوات البيشمركة في حربها ضد داعش.

وفي ذات الصدد قال مسؤول في الادارة الامريكية ان الرئيس دونالد ترامب سيعلن، اليوم الأربعاء، تخفيضاً إضافياً في عدد القوات الامريكية في العراق.

كما سيعلن ترامب وفقاً للمسؤول خلال الأيام المقبلة تخفيضاً أيضاً في عدد القوات الامريكية في أفغانستان.

وكان ترامب أبلغ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارة الأخير الى واشنطن الشهر الماضي سعي الولايات المتحدة لخفض عديد القوات الامريكية في العراق.

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