الحشد الشعبي يطلق عملية جديدة لتطهير بابا لاوي

باشر اللواء 28 ( سرايا انصار العقيدة ) بالحشد الشعبي اليوم الأربعاء، بتطهير منطقة بابا لاوي شمال خانقين.

وقال الحشد في موقعه ان، اللواء ٢٨ في الحشد الشعبي باشر، صباح اليوم الاربعاء، بتطهير منطقة بابا لاوي شمال خانقين " ضمن العمليات الأمنية في محافظة ديالى.

وكانت ألوية الحشد الشعبي والقوات الأمنية قد اطلقت يوم امس الثلاثاء، عمليات أمنية واسعة بمحافظتي ديالى وكركوك للقضاء على فلول داعش وتعزيز الأمن في تلك المحافظات.