قائد القيادة المركزية الأمريكية : واشنطن ستخفض قواتها بالعراق من 5200 إلى 3000

قالت وسائل إعلام أمريكية عن قائد القيادة المركزية الأمريكية الإرهابية الجنرال ماكينزي: إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها بالعراق من 5200 إلى 3000 الشهر الجاري.

ويأتي هذا في وقت قال فيه مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأمريكية من العراق.

ونقلت الوكالات عن المسؤول الاميركي أن هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأمريكية في أفغانستان.

وكان الرئيس الاميركي قد وعد خلال حملته الانتخابية التي قادته الى البيت الابيض بسحب القوات الاميركية من مواقع القتال خاصة من سوريا والعراق بسبب الخسائر التي تتحملها القوات الاميركية هناك، والتكلفة الباهضة التي يدفعها الجيش الاميركي في حروب عبثية، حسبما وصفها ترامب.