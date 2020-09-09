السفير الايراني يعرب عن أسفه حيال عدم توفر إمكانية القيام بزيارة الأربعين للزوار الإيرانيين هذا العام بسبب إنتشار "وباء كورونا

أعرب السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، في تغريدة له اليوم الأربعاء عن أسفه حيال عدم توفر إمكانية القيام بزيارة الأربعين للزوار الإيرانيين هذا العام بسبب إنتشار "وباء كورونا".

وكتب مسجدي في تغريدته، "من دواعي الأسف الشديد أن الزوار الإيرانيين لا يمكنهم الحضور في زيارة الأربعين لهذه السنة بسبب جائحة كورونا".

وتابع، "أطلب من جميع الزوار العراقيين بكل إخلاص أن يزوروا نيابة عن الشعب الإيراني".

وكانت أعلنت السلطات العراقية عن حظر دخول الزوار الأجانب الى العراق لأداء لزيارة الأربعين لهذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.