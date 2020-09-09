الاستخبارات تلقي القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في بغداد .

وقالت الوكالة انه من خلال ورود معلومات استخبارية عن وجود عصابة تتاجر بالمواد المخدرة، تم تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية ومداهمة أحد الدور السكنية في منطقة الزعفرانية ببغداد وإلقاء القبض على أربعة متهمين بالجرم المشهود حيث ضبط بحوزتهم (٣) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة و (٢٠٠) حبة مخدرة ومسدسان واطلاقات بندقية ومخزنين ومواد أخرى تستخدم للتعاطي.

واضافت انه قد تم تسليم المواد المضبوطة مع المتهمين الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي .