إجماع نيابي على أهمية الدوائر المتعددة في الإنتخابات المقبلة

اجمع نواب من مختلف الكتل السياسية على اهمية الدوائر المتعددة في الانتخابات المقبلة،

مؤكدين ان بعض المحافظات قد تكون اكثر من دائرة انتخابية تبعا للكثافة السكانية والمساحة.

وقال النائب جمال الشبلي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ، ان “الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات ستحمل مجموعة نقاط ايجابية من شأنها اعطاء مرونة للناخبين في اختيار مرشحيهم، وتحقق المساواة وتدفع الى مشاركة اكبر بالعملية الانتخابية، فضلا عن الحد من التزوير”.