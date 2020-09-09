اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تصدر قراراً يخص جثامين وباء كورونا

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، الموافقة على نقل جثامين ضحايا وباء كورونا إلى مقبرة وادي السلام. في محافظة النجف.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغري، في وثيقة إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ( مكافحة جائحة فايروس كورونا ) قررت في جلستها السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ ( 7 – 9 – 2020) الموافقة على طلبات نقل جثامين المتوفين جراء جائحة فايروس كورونا، بإشراف لجان صحية مختصة على وفق جدول زمني تحدده وزارة الصحة بالتنسيق بينها والمحافظة المعنية".

وشددت اللجنة على "ضرورة مراعاة التعليمات الصحية والجوانب الشرعية".

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية اعلنت، في تموز الماضي، امكانية دفن المتوفي بفيروس كورونا بأي مقبرة يختارها ذوو المتوفي، واشارت الى ان دفن الجثة بعد تعفيرها في المستشفى لن ينقل العدوى الى خارج القبر.

كما اشترطت وزارة الصحة" الالتزام التام بالإجراءات الوقائية الواردة في تعليمات منظمة الصحة العالمية وبأشراف الجهة الصحية"، منوهة على ان" الجثة بعد تعفيرها بالمستشفى لن تكون معدية وبعد دفنها لا يوجد اي خطر على اي شيء خارج القبر