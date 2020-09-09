القبض على "مفتي ديوان القضاء والمظالم بداعش" الارهابي في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، عن القاء القبض على مفتي ما يسمى "ديوان القضاء والمظالم في تنظيم داعش"الارهابي ضمن قاطع العباسي بكركوك.

وقالت الوكالة في بيان "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد الإرهابيين في حي الحرية بمحافظة كركوك والمطلوب وفق أحكام المادة ٤ /إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

واضافت، أن المعتقل "يعمل مفتي بما يسمى ديوان القضاء والمظالم بقاطع العباسي، كما عمل أيضا في مايسمى المفارز العسكرية وهو من عائلة داعشية لدية اثنين من اخوتة دواعش مطلوبين للقضاء وفق الإرهاب"، مؤكدة انه تم "تدوين أقواله والذي اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واحالتة للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية".