نائبة: عشرات ملفات الفساد ماتزال تحت سطوة أباطرة السمسرة والأحزاب

دعت النائبة عن ائتلاف المناطق المحررة هدى جار الله، الاربعاء ، القوى السياسية لاتخاذ مواقف داعمة لعملية اصلاح المنظومة الحكومية، مشيرة إلى وجود عشرات ملفات الفساد تحت سطوة أباطرة السمسرة والأحزاب.

وقالت جار الله في تصريح صحفي إن “هناك عشرات ملفات الفساد لا تزال تحت سطوة أباطرة السمسرة والأحزاب”،

مبينة أن “آلاف ملفات الفساد محالة إلى النزاهة لم تحسم لغاية الان بسبب ضغوط إلا في تمارسها الاحزاب السياسية منذ 17 عام”.

وأضافت أن “هناك ملفات تخص وزراء ووكلاء ومدراء عامين وسفراء وأصحاب درجات خاصة وهذه الملفات لو رفع عنها الغطاء السياسي واستردت الأموال تكفي لبناء مادمره داعش”.