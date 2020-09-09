التربية تُحدد الـ13 من أيلول الجاري موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية

أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، عن تحديد الـ13 من شهر أيلول الحالي ، موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان إن “المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا إقليم كردستان ، باعتماد يوم الأحد الموافق الـ 13 من أيلول الجاري ، موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية في المدارس”.

وأكد البيان على ضرورة “الأخذ بمراعاة الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية ، وكذلك التقيد بالتباعد الاجتماعي”.