استشهاد ضابط باشتباكات مسلحة مع عصابة مخدرات في ميسان

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، عن استشهاد ضابط برتبة نقيب مِن الرد السريع باشتباكات مسلحة مع عصابة مخدرات في محافظة ميسان.

وقالت الخلية في بيان إن “قوات فرقة الرد السريع تستمر في واجبها في محافظة ميسان بفرض الأمن وأنفاذ القانون،حيث داهمت، صباح اليوم. قوة من الفرقة وكر لعصابة تهريب المخدرات في قضاء قلعة صالح وتعرضت القوة الى اطلاق نار مباشر مِن قبل افراد هذه العصابة”.

وأضاف البيان أنه “حصل اشتباك مباشر استطاعت خلاله قوة الرد السريع مِن قتل احد افراد العصابة وجرح آخر والقاء القبض على متهمين اثنين، كما أسفر الأشتباك عن استشهد ضابط برتبة نقيب مِن الرد السريع، ومازالت المهمة مستمرة في محافظة ميسان”.