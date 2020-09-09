ترامب يعلن اليوم عن سحب مزيد من القوات الأميركية من العراق

أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعلن قريباً عن سحب المزيد من القوات من العراق وأفغانستان.

وقال المسؤول للصحافيين الذين يسافرون مع الرئيس أن يتوقعوا إعلانا اليوم الأربعاء بخصوص سحب القوات المنتشرة في العراق، بحسب "الجزيرة".

وكان ترامب أبلغ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال زيارة الأخير لواشنطن الشهر الماضي، بأن الولايات المتحدة تنوي سحب قواتها من العراق خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن أعدادها الحالية "قليلة جداً".