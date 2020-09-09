القبض على ثلاثة مطلوبين ضمن العمليات الأمنية في ميسان

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، القاء القبض على ثلاثة مطلوبين ضمن عمليات تعزيز الأمن والاستقرار ونزع السلاح غير المرخص في ميسان.

وقالت الخلية في بيان، "لليوم الثالث على التوالي وضمن عمليات تعزيز الأمن والاستقرار ونزع السلاح غير المرخص، ابطال فرقة الرد السريع يعثرون على عدد من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ويلقون القبض على ثلاثة مطلوبين وفق مواد قانوينة مختلفة في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان".

وانطلقت امس الثلاثاء عمليات أمنية موسعة في محافظة ميسان لتعزيز الأمن بالمحافظة ونزع السلاح غير المرخص من حامليه.