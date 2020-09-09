الدفاع تعلن المصادقة على اتفاقيات توطين رواتب منتسبيها

أعلنت وزارة الدفاع، الأربعاء، عن مصادقة وزيرها جمعة عناد، على اتفاقيات توطين رواتب منتسبي الوزارة مع المصارف المتعاقدة معها.

وقال بيان للوزارة إنه "تمت مصادقة وزير الدفاع جمعة عناد سعدون على اتفاقيات توطين رواتب منتسبي الوزارة من المراتب والموظفين مع المصارف العشرة المتعاقد معها والمعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي للمحافظات (بغداد، بابل، ميسان) كمرحلة أولى".

وأضاف البيان أنه "سيتم توزيع الاستمارات الخاصة بالتوطين على منتسبينا لاختيار المصرف الذي يرغبون التعاقد معه، وسيتم اكمال بقية المحافظات تباعا".

وتابع أن "المصارف المتعاقد معها هي (الرشيد، الرافدين، التنمية الدولي، الأهلي العراقي، الدولي الإسلامي، الجنوب الإسلامي، العالم الإسلامي، العراق الإسلامي، جيهان للاستثمار والتمويل الاستثماري، الزراعي التعاوني)".