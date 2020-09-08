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مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة منها يخص تشغيل حملة الشهادات العليا


عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، واصدر قرارات عدة منها يخص حملة الشهادات العليا.

وقال مكتب الكاظمي في بيان إنه "تم خلال الجلسة مناقشة جملة من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمالها وأصدرت عدة قرارات بشأنها".

 

وأضاف أن "الكاظمي وجه بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في مطلع الأسبوع المقبل، تخصص لمناقشة موازنة 2020"، كما وجّه الجهات المختصة بـ"تعجيل العمل في مشروع الحكومة الألكترونية، ومعالجة الإشكالات التي تواجهها بأسرع وقت ممكن، وإعداد تقرير متكامل عن الإجراءات المتخذة يقدم في الأسبوع المقبل، ومراحل العمل وتشخيص الوزارات المتلكئة بهذا الشأن، وأسباب التلكؤ".

 

 

وأصدر المجلس وفقاً للبيان القرارات الآتية:

 

 

أولا/ الموافقة على قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ المشروع الوطني لتشغيل الشباب من خلال الاستفادة من الدليل الاسترشادي الذي أعدته وزارة التخطيط.

 

ثانيا/ الموافقة على الشروط المالية بشأن قرضي الصندوق السعودي وتخويل ممثل عن وزارة المالية صلاحية التوقيع مع الجهات ذات العلاقة بشأن قرض مشروع إنشاء صومعة علال معدنية لخزن القمح في محافظة الديوانية، وقرض مشروع إنشاء مستشفى الصقلاوية في محاظة الأنبار.

 

ثالثا/ الموافقة على شروط القرض المتعلق بشركة الكهرباء الوطنية للاستيراد والتصدير وتخويل وزير المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض بين هيئة الحشد الشعبي وشركة الكهرباء الوطنية الصينية للاستيراد والتصدير بمبلغ إجمالي مقداره (78539000) دولار، بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية، لغرض تجهيز الهيئة المذكورة آنفا بآليات مختلفة الأنواع والأحجام، استنادا الى أحكام المادة (2/ثانيا) من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي (5 لسنة 2020).

 

رابعا/ الموافقة على ما يأتي:

1- تخويل مدير عام سلطة الطيران المدني وكالة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة البحرين بصيغته المعدّلة من مجلس الدولة، استنادا الى أحكام المادة (80/ البند سادسا) من الدستور.

 

2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم جمهورية العراق لمدير عام سلطة الطيران المدني وكالةً وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

 

خامسا/1- الموافقة على تعديل المادة (6/ثانيا/ب) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (3) لسنة 2019، وبحسب الآتي : (تدقيق الملاك ومحاضر التعيينات في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، ومدى مراعاة نسبة التدريسيين الى الطلبة لتحقيق النسب العالمية للتدريسيين مقابل الطلبة للتخصصات الطبية بنسبة (12-1) وللتخصصات الهندسية والعلمية بنسبة (20-1)، وللتخصصات الإنسانية بنسبة (30-1).

 

2- إلزام الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية بعدم زيادة نسبة المتقاعدين والاستفادة من الملاك الكلي للتدريسيين على الملاك.

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