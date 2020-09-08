امانة بغداد تعلن تعرض احد منتسبيها للاعتداء خلال حملة لرفع التجاوزات

أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، تعرض احد منتسبيها لاعتداء خلال حملة لازالة التجاوزات.

وذكرت الأمانة، في . أن "احد منتسبيها ضمن دائرة الحراسات والامن تعرض الى اعتداء من قبل احد المتجاوزين خلال حملة لازالة التجاوزات ضمن الطريق الخدمي الخاص بالطريق السريع محمد القاسم".

وأضافت، أن "الحملة استمرت وبمتابعة مكتب امين بغداد ومشاركة الدائرة البلدية المختصة وتم خلالها ازالة عدد كبير من التجاوزات والمشوهات ضمن الطريق المذكور وحتى الجامعة التكنولوجيا مع نقل المنتسب المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج".

وأكدت الأمانة، على "حجم الصعوبات والمعرقلات التي تواجه عملها سيما ما يخص ازالة التجاوزات مع الاشارة الى ان حالة الاعتداء المذكورة هي ليست الاولى الا انها مستمرة باداء مهامها وواجباتها الخدمية