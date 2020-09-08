مرور أربيل تمنع استخدام التك توك كوسيلة نقل في شوارعها

أعلنت مديرية شرطة المرور في أربيل، الثلاثاء، أنها ستصادر الدراجة النارية ذات الثلاث عجلات المسماة شعبيا بالـ”تُك تُك” لأنه محظور استخدامها وسيلة للنقل، محذرة المواطنين من اقتنائها لأن شرطة المرور ستقوم بمصادرتها.

وكتب المتحدث باسم مرور اربيل فاضل حاجي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، إن “العقدة (المرض) التي تقوم الآن باحتلال شوارعنا الآن”، في إشارة إلى مركبة الـ”تك تك”.

ودعا حاجي، سكان أربيل إلى عدم اقتنائها قائلاً، “الرجاء ان تبتعدوا عنها ولا تشتروها ولا تستخدموها”.

واشار حاجي إلى ان “المديرية ستقوم بمصادرتها حالما تجدها في الشارع ولن تقوم بارجاعها، لافتا الى ان “المديرية لاتريد ان تقوم بذلك”.

واستدرك حاجي انه “نظرا لكون هذه الوسيلة للنقل ممنوعة فان ذلك يدفع المرور لمصادرتها”.