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تقرير مصور عن العملية الامنية التي انطلقت في ديالى لملاحقة فلول داعش الارهابي


انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الوية الحشد الشعبي  اللواء ٢٨ والقوات الأمنية بعمليات أمنية واسعة بمحافظة ديالى  للقضاء على فلول داعش وإدامة زخم الأمن المتحقق في تلك المحافظة 

وقال موفدنا إن، الألوية الحشد الشعبي  واللواء ٢٨  في الحشد الشعبي وبغطاء جوي من طيران الجيش نفذت، صباح اليوم، عملية أمنية واسعة في المناطق التي تقع شمال شرق محافظة ديالى لتطهيرها من المضافات الإرهابية والعبوات الناسفة واعادة نشر القطعات لتأمين محيط ناحيتي السعدية وجلولاء فضلا عن المناطق شمال وجنوب قضاء خانقين وحوض نهر الوند.

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تقرير مصور عن العملية الامنية التي انطلقت في ديالى لملاحقة فلول داعش الارهابي
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