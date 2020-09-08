التربية تحدد الـ14 من الشهر الجاري موعدا لامتحانات الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، تحديد الـ14 من شهر أيلول الجاري موعداً لبدء امتحانات (الدور الثاني) للصفوف غير المنتهية للمراحل (الابتدائية ، المتوسطة ، الإعدادية) ، في مدارس خارج العراق للعام الدراسي 2019 – 2020 .
وذكرت الوزارة في بيان. ان"المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد / الرصافة الأولى ، بأن امتحانات التلاميذ والطلبة للمراحل الدراسية (الابتدائية ، المتوسطة ، الإعدادية) ، في مدارس خارج العراق ستكون يوم الأنين المصادف 14 أيلول الجاري وتستمر لمدة خمسة عشر يوماً".
واضافت، انه"سيتم تحديد الجدول الامتحاني من قبل إدارات المدارس ، مع التأكيد باتباع كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أرواح وسلامة ابنائنا الطلبة من وباء كورونا
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