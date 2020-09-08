أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الثلاثاء، إلقاء القبض على ثمانية متهمين بـ"الدگة العشائرية" في بغداد وذي قار.

وقال بيان للوكالة إنه "من خلال توجيهات الجهات الامنية المختصة، بصدد القضاء على مظاهر العنف والحفاظ على امن واستقرار البلد، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية المتمثلة ب‍مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية من القاء القبض على ثمانية متهمين مطلوبين وفق احكام المادة ٤/ ارهاب (دگة عشائرية)".

وأضاف البيان، أن "خمسة منهم القي القبض عليهم في قضاء سوق الشيوخ والشطرة بمحافظة ذي قار، والثلاثة الآخرين في منطقتي الشعلة والمعامل ضمن العاصمة بغداد".

وأشار البيان إلى أنه "تم ضبط الأسلحة المستخدمة في الدگة العشائرية وجميعها غير مرخصة"، مبيناً أنه "تمت مصادرة الأسلحة وإيداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".