الأمن الوطني: القبض على مبتز الكتروني ينتحل صفة ضابط في بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على مبتز الكتروني ينتحل صفة ضابط في بغداد، اعترف بابتزاز نساء داخل وخارج العراق منذ أكثر من عام.

وقال الجهاز في بيان إنه "بناءً على شكوى إحدى ضحايا الابتزاز الالكتروني، تمكن جهاز الأمن الوطني فوج المهمات الخاصة التابع لدائرة العمليات والدعم الاستخباري من إلقاء القبض وفق أوامر قضائية على مبتز الكتروني يستخدم منصات التواصل الاجتماعي المختلفة؛ ينتحل صفة ضابط".

وأضاف الجهاز، أن هذا الشخص "يشرع بالتعرف على ضحاياه وايهامهن بالزواج، ومن ثم إقامته علاقات غير أخلاقية وتصويرهن وابتزازهن بمبالغ مالية"،

مشيراً إلى "تدوين أقواله أصولياً، واعترافه بابتزاز نساء من داخل وخارج العراق منذ أكثر من عام، وإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".