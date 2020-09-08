لجنة نيابية: وزارة التجارة نخرها الفساد ولم يبق منها سوى الاسم

انتقدت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، الثلاثاء، عمل وزارة التجارة مبينة ان الفساد نخرها ولم يبق منها سوى الاسم وغيبت تماما.

وقال عضو اللجنة مناهل الحميداوي في حديث صحفي ان “البرنامج الحكومي بصورة عامة خطوط عريضة غير واضحة المسار ولم يطبق منها اي شيء خاصة في وزارة التجارة”.

واضافت ان “وزارة التجارة وصلت الى مرحلة مغيبة تماما وغير موجودة ونخرها الفساد بسبب تراكم الفساد عبر سلسلة وزراء فاسدين تعاقبوا عليها”.

واوضحت الحميداوي ان “التجارة تحولت الى اسم فقط ولم يبق منها ما يعمل عليه”، مشيرة الى ان “الوزير الحالي هو الاخر اهمل دوره كوزير لإصلاح الحال ولم يعد له اي دور بالوزارة”.

وافادت ان “الايام المقبلة ستشهد فتح الملفات بالكامل واحالتها الى القضاء والنزاهة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الفاسدين”.