عضو بالفتح : اداء الحلبوسي هو الاسوء في تاريخ البرلمان

اعتبر عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الثلاثاء، اداء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي “الاسوء” بين كل الدورات النيابية السابقة.

وقال البطيخ في حديث صحفي إن” اداء مجلس النواب غير ملبي لطموح الشارع العراقي وهذا يعود الى سوء ادارة رئاسته وتحديدا محمد الحلبوسي الذي لم يتمكن من التقدم الى الامام في ملف التشريعات والقوانين منذ بداية الدورة لحد الان”.

وأَضاف، أن “كتلة سائرون طالبت في وقت سابق باقالة رئيس البرلمان والان سكتت لاغراض حزبية سياسية واضحة”،

مبينا ان “تحركات رئاسة البرلمان اعلامية فقط لا تصب في مصلحة الناس’ وهي الاسوء بين الدورات السابقة”.