نائب يتهم الحكومة باستهداف البصرة وقيادة مؤامرة ضدها

اتهم النائب عن محافظة البصرة عبد الامير المياحي، الثلاثاء، الحكومة باستهداف البصرة عبر غلق منافذها الحدودية ومؤامرة كبيرة على موانئ المحافظة، مطالبا اياها بإعادة النظر وفتح منافذ البصرة.

وقال المياحي في حديث صحفي انه “بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحافظة البصرة اغلقت المنافذ الحدودية واختنقت الموانئ مما دفع بالدول الى البحث عن موانئ اخرى واستغلت الكويت الامر”.

واضاف ان “غلق منافذ البصرة مؤامرة كبيرة على موانئ المحافظة واستهداف واضح للبصرة رغم الماسي التي يتحملها البصريون نتيجة الفساد على مر السنوات السابقة”.

واوضح ان “رئيس الوزراء مطالب بفتح منافذ البصرة وعدم خنقها اسوة بمنافذ الشمال وعدم الموافقة على الربط السككي مع الكويت”