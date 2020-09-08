رئاسة البرلمان تتلقى طلباً لاستضافة ثلاثة وزراء

أعلن النائب عن كتلة سائرون البرلمانية بدر الزيادي، الثلاثاء، عن تقديم نواب من كتلته طلباً إلى رئاسة البرلمان لاستضافة ثلاثة وزراء في حكومة مصطفي الكاظمي.

وقال الزيادي في بيان إن "نوابا من كتلة سائرون البرلمانية، قدموا طلباً الى رئاسة البرلمان لغرض استضافة ثلاثة وزراء داخل قبة البرلمان لاستيضاح بعض الأمور التي تخص وزاراتهم".

وأضاف أن كتلته "بانتظار جواب الطلب الذي قدم للرئاسة ليتم بعد ذلك الكشف عن أسماء الوزراء بصورة رسمية".

وتابع الزيادي أن طلب الاستضافة "جاء بعد جمع معلومات عن الوزراء من خلال اللجان البرلمانية التي يعمل نواب الكتلة ضمنها".