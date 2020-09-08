الإعلام الأمني: المباشرة بتنفيذ واجب تفتيش وفرض الأمن شمال البصرة

أفادت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، بتنفيذ واجب تفتيش وفرض الأمن وإنفاذ القانون شمال البصرة، في حين أشارت إلى تنفيذ واجب ثانٍ جنوب ميسان.

وقالت الخلية في بيان ، إنه "في الساعة الخامسة فجر اليوم الثلاثاء، باشرت قيادة عمليات البصرة بواجب تفتيش وفرض الأمن وإنفاذ القانون في مناطق شمال البصرة".

وفي السياق، قالت الخلية في بيان منفصل، إن "فرقة الرد السريع، باشرت في الخامسة من فجر اليوم، بواجبات في منطقة العزير جنوب محافظة ميسان لتتفيذ مذكرات إلقاء القبض على المطلوبين للقضاء ومصادرة الأسلحة غير المرخصة".