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تفاصيل قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية


اعلنت اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة، الاثنين عن اصدار قرارات عدة خلال جلستها اليوم.

وفيما يلي نص قرارات اللجنة العليا:

أ‌. انطلاق الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية في مختلف المجالات (بدون جمهور)، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية بدءا من تأريخ 12/9/2020.

ب‌. قيام وزارة الصحة بإصدار الشروط الواجب اتباعها في تلك الأنشطة.

ثانيا/ الموافقة على فتح المطاعم فضلاً عن فتح القاعات والمرافق السياحية التابعة لفنادق الخمسة نجوم، شريطة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية بما يضمن سلامتها من فايروس كورونا التي أعدتها وزارة الصحة .

ثالثا/ الموافقة على فتح المنافذ الحدودية البرية أمام الحركة التجارية (حصرًا) طيلة أيام الأسبوع، لتأمين حاجة الأسواق المحلية على وفق الإجراءات الوقائية الصحية المذكورة في الفقرتين ( 1 و 2) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (61 لسنة 2020).

رابعا/ يكون الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة 50% ،ويترك للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ صلاحية تقدير الحاجة الفعلية .

خامسا/ الموافقة على توقيع وزارة الصحة وثيقة مع مستشفى زين العابدين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة لتقديم الخدمات الطبية للحالات المرضية المشمولة بالإخلاء الطبي الذين يتعذر علاجهم في المستشفيات الحكومية ، على أن تُعالج بواسطة ملاكات أجنبية ذات خبرة، فضلًا عن تدريب الأطباء العراقيين وطلبة الزمالات الدراسية .

سادسا / الموافقة على رفع يد وزارة الصحة عن مجمع البتاوين للعمارات السكنية التابع إلى محافظة بغداد ، وذلك لإنشاء مستشفيات للأمراض الانتقالية ضمن دائرة صحة بغداد .

سابعا / الموافقة على الآتي :

أ.السماح للمفوضية العليا للانتخابات بفتح مراكز التسجيل لاستهداف الناخبين لتسجيلهم بايومتريا وتوزيع بطاقات الناخبين البايومترية .

ب. استثناء موظفي المفوضية العليا للانتخابات من إجراءات الحظر .

ج. استثناء نقل المواد الخاصة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من إجراءات الحظر.

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تفاصيل قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية
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