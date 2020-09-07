الاعلام الامني: مقتل داعشيين بانزال جوي في كركوك

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" بانزال جوي في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، من جهاز المخابرات الوطني، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي، عملية إنزال جوي في قرية طالعة الدهن الثانية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك".

واضافت انه "تم خلالها قتل إرهابيين إثنين من عناصر عصابات داعش وإلقاء القبض على اثنين من المطلوبين".