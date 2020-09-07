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السفير الايراني في بغداد : ملف الاربعين مغلق لهذا العام.. العراق لا يستقبل اي زائر اجنبي


اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد "ايرج مسجدي"، ان "ملف زيارة الاربيعن لهذا العام بات مغلقا، لان هذا البلد (العراق) لا يستقبل اي زائر اجنبي بمن فيهم الزوار الايرانيون، لأداء مراسم الاربعين".

واضاف مسجدي في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين، ان الحكومة العراقية وفي ضوء ازمة كورونا ابلغتنا بانها لن تسمح بدخول زوار الاربعين من ايران او اي دولة اخرى؛ مبينا، "ان ذلك يدل بان ملف الاربعين ودخول الزوار الاجانب خلال العام الحالي الى العراق بات مغلقا".

وتابع، ان الحكومة العراقية كانت قد اعلنت عن قرارها هذا قبل فترة؛ واضاف ان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد بوصفها من اعضاء لجنة الاربعين داخل العراق، تجزم بعدم اقامة مراسم الاربعين بمشاركة الزوار الاجانب ومنهم الرعايا الايرانيون.

كما لفت السفير الايراني الى المباحثات واللقاءات التي اجرها منذ اشهر مع المسؤولين العراقيين لمتابعة مراسم اربعينية استشهاد الامام الحسين (ع)؛

مؤكدا انه لا يمكن التعويل على تصريحات محافظ او احد المسؤولين في هذا الخصوص، لان المعنيين بزيارة الاربعين هم المسؤولون في الحكومة المركزية لهذا البلد، والذين اعلنوا بمنع دخول اي زائر اجنبي الى العراق من اجل المشاركة في هذه المراسم. 

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السفير الايراني في بغداد : ملف الاربعين مغلق لهذا العام.. العراق لا يستقبل اي زائر اجنبي
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