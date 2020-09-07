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قتل ستة واصاب اخر.. اعتقال محام ارتكب جريمة بحق عائلته في ذي قار


اعلنت قيادة شرطة ذي قار، الاثنين، عن اعتقال محام قتل ستة من عائلته واصاب اخر في المحافظة.

وقال قائد شرطة ذي قار والمنشات العميد حازم محمد عبد الرزاق الوائلي في بيان ان "معلومات توفرت لدى شعبة مكافحة القضاء في الاصلاح تفيد بمحل تواجد متهم اقدم على قتل 6 اشخاص من افراد عائلته وعائلة طليقته واصابة اخر".

واضاف انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل والتوجه الى قضاء الشطرة وتنفيذ امر القبض بحق المتهم الذي كان يعمل في مزرعة باسم مستعار كونه مطلوب قضائيا"، مشيرا الى ان "المتهم يبلغ من العمر 34 عاما ويعمل بصفة محام".

وتابع انه "بعد التحقيق ومواجهة المتهم بالادلة انهار واعترف بارتكاب الجريمة.

تفاصيل الجريمة

في 20 ايار من العام الجاري قررت المحكمة حضانة اطفال المتهم الى طليقته، وعند ذهابه المنزل في الناصرية حي سومر كان بحالة نفسية سيئة ثم توجه الى داره الاخرى في قضاء الاصلاح بالقرب من منزل اهل طليقته وكان لديه سلاح نوع كلاشينكوف داخل المنزل.

توجه المتهم الى منزل اهل طليقته وشاهد شقيقها ووالدها ووالدتها واطلق عليهم النار ثم استبدل مخزن العتاد وشاهد طليقته وشقيقتها وابنه وابنته واطلق عليهم النار ولاذ بالفرار الى محافظة ميسان.

وقام بعد ذلك ببيع سلاح الجريمة بمبلغ قدره 650 الف دينار.

دونت اقواله بالاعتراف قضائيا واجري كشف الدلالة القانوني له وجاء مطابقا لاعترافاته وقرر قاضي التحقيق توقيفه استنادا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

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قتل ستة واصاب اخر.. اعتقال محام ارتكب جريمة بحق عائلته في ذي قار
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