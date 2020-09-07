بعد أن طالب بالاقتراض مرة أخرى.. جمع تواقيع نيابية لاستجواب وزير المالية

أعلن عضو اللجنة المالية النيابية، احمد مظهر الجبوري، الاثنين، جمع اللجنة تواقيع لاستجواب نيابي لوزير المالية علي علاوي.

وقال الجبوري في بيان إن “اللجنة والبرلمان كجهة رقابية لم تلمس خطوات ايجابية للوزارة في مجال الاصلاح المالي وزيادة ايرادات الدولة خلال الفترة الحالية وللفترة المقبلة”.

وأضاف، أن “الوزير يطالب بالاقتراض مرة اخرى لتوفير الرواتب خاصة بعد اعلانه باجتماع حضره رئيس اللجنة عدم القدرة على توفيرها”. متسائلا “اين عائدات الكمارك والمنافذ ؟ واين خطوات الاصلاح المالي؟”.

واوضح ان “اللجنة لديها مقترحات للإصلاح المالي سيتم تقديمها”، رافضا باسم اللجنة اي “استجابة لطلب وزير المالية لسحب الاحتياطي المالي لتوفير الرواتب والذي معناه انهيار الاقتصاد والعملة المحلية”.