الحشد الشعبي يتعقب “داعش” الارهابي في قولاي ويؤكد: وجودنا احبط محاولة افراغ الوادي الاخضر

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، اجراءا عمليات تمشيط واسعة في قولاي شمال شرق ديالى، مشيرا الى أن وجوده احبط محاولة افراغ الوادي الأخضر.

وقال مسؤول الاعلام في محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في تصريح صحفي ان” الحشد الشعبي اجرى عمليات تمشيط واسعة في مناطق قولاي في اقصى غرب خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب فلول داعش الارهابي بعد محاولتها التعرض على احدى النقاط الامنية ما اسفر عن استشهاد احد قادة لواء 28 في الحشد”.

واضاف الحسيني،ان” اتساع رقعة انتشار الحشد الشعبي في العمق وفرض الاحزمة الامنية حول القرى زاد من محاصرة ما تبقى من فلول داعش المبعثرة ودفعها الى مهاجمة الحشد عن بعد من خلال القنص لايجاد أي ثغرات الا انه فشل”، مؤكدا أن “انتشار الحشد في ريف خانقين احبط محاولة التنظيم افراغ قرى الوادي الاخضر في اشارة منه الى ريف خانقين من اهاليها للسيطرة عليها”.

واشار الحسيني الى ان” الحشد الشعبي قوة مضحية وهي تقدم دماء زكية من اجل ان تبقى القرى امنة ومستقرة لافتا الى ان وجود الحشد في ريف خانقين اسهم في استقراره بشكل كبيرة وخلاف ذلك لكانت الاوضاع صعبة جدا”.