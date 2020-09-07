"قوة خاصة" تقتل "داعشيين" اثنين وتعتقل آخرين في كركوك

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاثنين، مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" وإلقاء القبض على أربعة آخرين بينهم عنصران "خطيران"، بعمليتين أمنيتين منفصلتين في كركوك والأنبار.

وقال رسول في بيان، إنه "بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، نفذت قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب عملية مُباغتة إستندت على جُهد إستخباري كبير".

وأضاف، أن العملية "أسفرت عن مقتل إرهابيين إثنين من قادة عصابات داعـش أثناء مُحاولتهما الهرب، وإلقاء القبض على إثنين آخرين في قضاء داقوق جنوبي مُحافظة كركوك".

وفي السياق، ذكر رسول أن "قوة خاصة أُخرى نفذت واجباً نتج عنه القاء القبض على عُنصرين خطرين من عصابات داعـش في قضاء الكرمة شمال شرقي مدينة الفلوجة".