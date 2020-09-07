السفير العراقي بتركيا تصدر توضيحا عن إغلاقها بسبب إصابة احد موظفيها بفيروس كورونا

أصدرت السفارة العراقية في تركيا، الاثنين، توضيحا بشأن اغلاقها بسبب وجود اصابة بفيروس كورونا لأحد موظفيها.

وقال السفير العراقي في تركيا حسن الجنابي في بيان ، "نظرا لانتشار خبر الإجراء الإحترازي الذي اتخذته السفارة العراقية في انقرة بصورة واسعة نوضح أنه بعد التأكد من وجود إصابة بكوفيد-19 مساء أمس الأحد داخل مبنى السفارة وحفاظاً على سلامة المراجعين والموظفين تقرر تأجيل المراجعات القنصلية التي كانت مخططة لأيام الأثنين والثلاثاء والاربعاء من كل إسبوع الى الإسبوع المقبل للسماح أولاً بتعفير بناية السفارة وثانيا للقيام بفحص جميع العاملين في السفارة وعوائلهم بمن فيهم السفير".

وتابع، "نظرا للزيادة الملحوظة في عدد الإصابات في أنقرة حسب آخر تصريح ل‍وزارة الصحة التركية نتوقع ان تستغرق الفحوصات ونتائجها ما بين 48 الى 72 ساعة فإن الموظفين مدعوون للعودة للدوام فقط بعد الحصول على نتائج فحوصاتهم التي تثبت عدم وجود إصابة، وسيكون يوم الخميس 10 أيلول يوم دوام معتاد لكادر السفارة أما المراجعات القنصلية فتبدأ يوم الإثنين 14 أيلول، أما بالنسبة للمراجعات الإضطرارية المتعلقة بشهادات الوفاة وتسفير الجثمانين أو غير ذلك فستكون مستمرة بدون إنقطاع".