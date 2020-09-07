نائبة: اي محاولة لابعاد نظام” الباميتروي” عن الانتخابات سيؤدي الى مصادرة ارادة الناخبين

اكدت النائب انتصار الغريباوي، الاثنين، بان اي محاولة لابعاد نظام الباميتري عن الانتخابات سيؤدي الى مصادرة ارادة الناخبين في العراق.

وقالت الغريباوي في حديث صحفي ،ان” الانتخابات المقبلة مهمة للشعب العراقي والسعي لتكون شفافة ونزيهة مطلب جماهير من اجل الحفاظ على ارادة الناخبين ومنع مصادرتها من قبل اي جهة”.

واضافت الغريباوي،ان” اعتماد نظام الباميتري في الانتخابات امر بالغ الاهمية ونشدد على مفوضية الانتخابات في هذا الاطار خاصة مع وجود قوى متنفذة تحاول الالتفاف على هذا الامر من اجل تحقيق مصالح معينة مؤكدا بان النظام الباميتري يضمن نزاهة الانتخابات ويعطي نتائج حقيقية تعبر عن ارادة الشارع العراقي في اختيار ممثليه”.

واستأنف مجلس النواب قبل يومين جلساته في اقرار قوانين مهمة ومنها قانون الانتخابات.