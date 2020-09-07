الكشف عن تحركات نيابية لاستجواب وزير التجارة

كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت ، الاثنين ، عن تحركات تجري في اورقة مجلس النواب تهدف إلى تقديم طلب باستجواب وزير التجارة علاء الجبوري.

وقالت جودت في تصريح صحفي إن “تحركات تجري حاليا داخل مجلس النواب الى تقديم طلب باستجواب وزير التجارة على خلفية تعثر توزيع مفردات البطاقة التموينية”.

وأضافت أن “الوزارة متلكئة بهذا الجانب تماما على مدى أربعة أشهر”، منوهة بأن “الوزارة لم تتسلم مفردات البطاقة التموينية لمستحقيها على الرغم من تعداتها أمام البرلمان بتحسين المفردات كما ونوعا”.

وأشارت جودت إلى ان “هناك تحركات من قبل عدد من اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار الشروع بعملية الاستجواب خلال الأيام القادمة”.