الحشد والجيش ينفذان عملية أمنية غرب الانبار

نفذت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش، الاثنين، عملية دهم وتفتيش جنوب مدينة القائم غرب الانبار.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “قوة مشتركة من أعالي الفرات في الحشد الشعبي بمحافظة الانبار والجيش نفذا، صباح اليوم، عملية دهم وتفتيش للبحث عن مطلوبين جنوب مدينة القائم في المناطق ( غابة المناخ و بنيان سحالي و الكعرة و قرية الراحة والحلكوم ) تم تفتيش المناطق المذكوره أعلاه بشكل كامل وتدقيق قاعدة بيانات الأشخاص المتواجدين في تلك المناطق”.

وأضاف أن “قوة من مقر فوج الرمادي الأول والجيش العراقي نفذا في وادي الحجية وكذلك قارة الجمان وصولا الى معمورة كبيسة غرب الانبار للحفاظ على امن المناطق من الخروقات الأمنية”.