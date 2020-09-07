الحشد يعلن صد هجوم لـ"داعش" الارهابي شمال خانقين

اعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن صد هجوم لـ"داعش الارهابي" شمال خانقين، فيما أكد استشهاد احد قادة اللواء 28 خلال الهجوم.

وقال الحشد في بيان، إن "قوات اللواء 28 ( سرايا انصار العقيدة ) بالحشد الشعبي تمكنت من دحر فلول ““داعش” الإرهابي التي شنت تعرضا على قطعات اللواء شمال خانقين".

وأضاف أن "قوات اللواء 28 بالحشد الشعبي تمكنت من دحر “الدواعش” الذين هاجموا، مساء امس الاحد، قطعات اللواء في منطقة قولاي شمال قضاء خانقين"،

مشيراً الى أن "الدواعش هربوا ويجري الآن مطاردتهم، فيما اسفر الهجوم عن استشهاد القائد في اللواء 28 بالحشد الشعبي حسين رزاق المياحي اثناء المشاركة بالتصدي للإرهابيين برصاص قناص".