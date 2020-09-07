النزاهة: ضبط مدير محطة وقود اختلس مبالغ مالية في صلاح الدين

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن تمكنها من ضبط مدير محطة وقود في محافظة صلاح الدين، لوجود "نقص" في كميات مادتي البنزين والگاز في المحطة، وقيامه بـ"اختلاس" مبالغهما.

وقالت الدائرة، في بيان إن "فريق عمل من مكتب تحقيق صلاح الدين التابع للهيئة الذي انتقل إلى محطة تعبئة وقود سامراء الجديدة برفقة لجنة القياس والمعايرة التابعة إلى شركة توزيع المنتجات النفطية - الهيأة الغربية، تمكن بعد إجراء التحري الأصولي والتدقيق اللازم، والاطلاع على التقرير الفني المعد من قبل اللجنة حول (تكييل) مسدسات التجهيز، من كشف وجود نقص في كميات البنزين والگاز".

وأضافت الدائرة في بيانها، أن "نتائج التدقيق وتقرير اللجنة الفني أفضيا إلى وجود نقص (36,582) لترا من مادة البنزين و(9,089) لترا من مادة الگاز التي تم اختلاس مبالغها".

"وفي عملية منفصلة"، بحسب البيان، فقد "تمكن الفريق الذي انتقل إلى مديرية زراعة صلاح الدين من ضبط موظف في المديرية متلبسا بالجرم المشهود بتسلم رشوة من أحد المواطنين؛ لقاء إنجاز معاملة إبرام عقد زراعي جديد خلافا للقانون".

وأضافت الدائرة أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين اللتين تمتا بناء على مذكرتي ضبط قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما، استنادا لأحكام المادتين (316 و 308) من قانون العقوبات".