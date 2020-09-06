الحشد الشعبي يعقد اجتماعا امنيا في” مياح ديالى” وعشائرها تطالب بانتشاره لردع الارهابين

عقد الحشد الشعبي، الاحد، اجتماعا امنيا موسعا في منطقة مياح شمال شرق ديالى، فيما طالبت عشائر 20 منطقة بانتشاره في مناطقهم.

وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث صحفي إن “قيادة الحشد الشعبي عقدت اجتماعا امنيا موسعا لمناقشة ملف منطقة مياح في اقصى شمال شرق ديالى بحضور قبائلها وشيوخ العشائر باعتبارها من المناطق المهمة والتي تصدت للارهاب على مدار 6 سنوات متواصلة وقدمت دماء زكية في مواجهة داعش الاجرامي”.

واضاف، ان “وجهاء وشيوخ مياح طالبوا بانتشار الحشد الشعبي في مناطقهم نظرا لقدرته الكبيرة ومواقفه الوطنية في حماية كل المكونات دون استثناء”، مؤكدا بان “اكثر من 20 منطقة في ديالى طالبت بانتشار الحشد في محيطها لدرء مخاطر الارهاب “.

واشار الحسيني الى ان “الحشد لن يتردد في دعم اي منطقة في ديالى او غيرها في مواجهة الارهاب وتعزيز استقرار الامني”.

وينتشر الحشد الشعبي في قاطع ضمن حدود ديالى ولديه عدة الوية قتالية ابرزها 24-110-23.