شرطة بغداد تعلن اعتقال متهم بـ"الدكة العشائرية" شرقي العاصمة

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاحد، عن اعتقال متهم بـ"الدكة العشائرية" شرقي العاصمة.

وقال مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد المقدم عزيز ناصر في بيان إن " بناءً على توجيهات ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة بتفيذ اوامر القبض الخاصة بما تسمى (الدكة العشائرية) وباشراف قائد شرطة بغداد، قام مركز شرطة القدس وسرية طوارئ مقر قسم شرطة الشعب وبالتنسيق مع القوة الماسكة للارض الشرطة الاتحادية وبعد التحري في دار احد المتهمين بقضايا الدكات العشائرية، بالقبض على المتهم في داره في منطقة ام الكبر والغزلان".

وأضاف أنه "تم ضبط السلاح المستخدم في الحادث بنادق كلاشينكوف عدد اثنين"، مشيراً الى "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الاصولية بحقه وعرض اوراقه على القضاء وايداعه التوقيف وفق القانون".