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القبض على شخصين متهمين بتجارة الكرستال في الديوانية


اعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، الاحد، عن القاء القبض على شخصين متهمين بتجارة الكرستال في الديوانية.

وذكرت المديرية في بيان ان "مفارز شعبة البلدة في مكافحة اجرام الديوانية تمكنت من القاء القبض على شخصين متهمين بتجارة مادة الكرستال المخدرة بعد جمع المعلومات عنهم من قبل مصادر موثوق بها ووضع خطة محكمة من قبل مدير قسم مكافحة الإجرام العقيد رائد راضي فضلا عن مشاركة عدد من الضباط والمنتسبين".

واضافت انه "ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة وعدد من الانبولات، فيما اعترف المتهمين أثناء التحقيق بتجارة المخدرات".

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