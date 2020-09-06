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الموقف الوبائي بشأن كورونا في العراق لليوم الاحد


اعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق لليوم.

وقالت الوزارة في بيان  انه "تم فحص ( 22772) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1740929)".

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3301) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 403

بغداد / الكرخ 400

مدينة الطب 111

النجف الأشرف 80

السليمانية 78

أربيل 221

كربلاء 254

كركوك 92

ديالى 101

واسط 50

البصرة 458

ميسان 174

بابل 152

الديوانية 131

ذي قار 280

الأنبار 29

المثنى 147

نينوى 140

-الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3651 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 474

بغداد الكرخ 522

مدينة الطب 118

النجف 139

السليمانية 117

أربيل 121

دهوك 336

كربلاء 201

كركوك 112

ديالى 91

واسط 305

البصرة 149

ميسان 152

بابل 70

الديوانية 111

ذي قار 344

الأنبار 24

المثنى 104

نينوى 150

صلاح الدين 11

-الوفيات 90 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 6

بغداد الكرخ 2

مدينة الطب 2

النجف 2

السليمانية 12

أربيل 7

دهوك 2

كربلاء 8

كركوك 4

ديالى 4

واسط 3

البصرة 7

ميسان 3

بابل 4

الديوانية 2

ذي قار 9

المثنى 5

نينوى 5

صلاح الدين 3

- مجموع الشفاء : 198560 ( نسبة الشفاء 76.3 %)

- مجموع الأصابات : 260370

- الحالات الكلية تحت العلاج : 54298

- الراقدون في العناية المركزة: 507

 

- مجموع الوفيات: 7512

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