محلل سياسي : واشنطن تضغط بشكل غير مباشر على بغداد للتطبيع مع “تل ابيب”

رأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان الإدارة الأميركية وزيارة الكاظمي الى واشنطن مورس فيها بعض الضغط على الحكومة من اجل التطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة ان الكيان الصهيوني استغل الزيارة للمطالبة بإعادة الجنسية العراقية لليهود رغم مغادرتهم للعراق في بدايات القرن الماضي.

وقال الكعبي في حديث صحفي ان “الكيان الصهيوني يسعى لاستمالة العراق نحو التطبيع من خلال ممارسة الضغوط عبر اطراف أخرى كالادارة الأميركية”.

وأضاف ان “زيارة الكاظمي الى واشنطن استغلت من قبل بعض الأطراف الصهيونية للمطالبة بإعادة الجنسية العراقية لليهود رغم تركهم البلاد في بدايات القرن الماضي”.

وبين ان “بعض الأطراف السياسية تدفع باتجاه تطوير العلاقات بشكل أوسع خاصة ممن لديه ارتباط بالامارات ويحصل على الدعم من أبو ظبي، حيث تضغط تلك الأطراف باتجاه إبقاء القوات الأميركية والتطبيع مع الكيان الصهيوني من اجل الحصول على مكاسب سياسية في الانتخابات المقبلة”