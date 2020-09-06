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وكالة الاستخبارات: القبض على أربعة إرهابيين وضبط كدس للعتاد في كركوك


أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأحد، إلقاء القبض على أربعة "إرهابيين" وضبط كدس للعتاد في مناطق متفرقة من محافظة كركوك.

وقالت الوكالة، إنه "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وتسخير المصادر، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أربعة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، اشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

وأضافت الوكالة في بيان ، أنه تم "ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش الإرهابي احتوى على قذائف هاون وإطلاقات أسلحة مختلفة"، مشيرةً إلى "إيداع الإرهابيين التوقيف ورفع المخلفات الحربية بدون حادث يذكر".

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وكالة الاستخبارات: القبض على أربعة إرهابيين وضبط كدس للعتاد في كركوك
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