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العمليات المشتركة: سنفرض القانون بجميع المحافظات التي تشهد انفلاتاً امنياً بسبب السلاح غير المنضبط


أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، أن العمليات الامنية التي انطلقت في بغداد والبصرة حققت نتائجها، فيما أكدت أنها ستفرض القانون في جميع المحافظات التي تشهد انفلاتاً امنياً بسبب السلاح غير المنضبط.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي قوله: إن "قيادة العمليات المشتركة نفذت عمليات أمنية في بغداد والبصرة وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بمطاردة وملاحقة الخارجين عن القانون".

وأكد أن "العملية الامنية حققت نتائجها، من خلال ماحصلت عليه من اسلحة واعتدة، فضلا عن القاء القبض على مطلوبين مهمين في تجارة المخدرات والارهاب".

وأضاف أن"انطلاق العمليات الامنية الاخيرة، جاءت من أجل حصر السلاح بيد الدولة، فضلا عن فرض هيبة الدولة والقانون"، مؤكدا "أنها ستفرض القانون في جميع المحافظات التي تشهد انفلاتاً امنياً بسبب السلاح غير المنضبط".

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