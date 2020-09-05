النائب فالح الخزعلي حول مشروع الفاو "المتلكأ": يشغل 50 الف عامل ويدر خمسة مليارات دولار سنويا

انتقد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، السبت، عدم جدية الحكومات المتعاقبة لانجاز مشروع الفاو، مشيرا الى ان المشروع يشغل 50 الف عامل من أبناء المحافظة، ويدر أرباحا تصل قيمتها الى 5 مليارات دولار سنويا.

وقال الخزعلي خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب،: "للاسف لا توجد جدية من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة في دعم مشروع ميناء الفاو إلا في عام 2019 كانت هناك مبادرة على دعم المشروع من قبل مجلس النواب بمبلغ ٤٠٠ مليار واكتملت خطوات جيدة في هذا المشروع".

واضاف أن "اكتمال المشروع سيعزز ويعظم إيرادات الدولة بملغ 5 مليار دولار سنويا وكذلك يعزز الموقع الاقتصادي للدولة العراقية بالإضافة إلى تشغيل 50 ألف عامل من ابناء محافظة البصرة والشعب العراقي".

وتابع "نحن مع قرب إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2021 وندعو الحكومة أن يكون لمشروع ميناء الفاو تخصيص مالي لان المشروع يحتاج إلى 8 مليار دولار"، لافتا الى انه "الى الان صرف على المشروع 2 ونصف المليار".

وحول مشروع الربط السككي أشار الخزعلي ضرورة ان " يكون بالشروط العراقية وايضا في نفس الوقت لابد ان يكون من قبله دعم لمشروع الفاو الكبير ليكون للعراق دور محوري في عملية النقل من خلال البحر في ضل وجود المخاطر الأمنية داخل البحر"، مؤكدا ان "المخطط له في عام 2018 ولغاية عام 2038 سوف تكون الإيرادات ب 100 مليار خلال هذه الفترة ونحن احوج إلى تعظيم الإيرادات".