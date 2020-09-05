الفتح: الجلسات المقبلة ستناقش الوجود الأمريكي في العراق بكل تفاصيله

أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتلاوي، السبت، أن التواجد العسكري الأمريكي في العراق سيناقش في الجلسات المقبلة بجميع تفاصيله.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي إن “هناك قوانين مقدمة من اللجان النيابية إلى رئاسة مجلس النواب بضرورة إدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة”.

وأضاف أن “أعمال المجلس المقبلة ستكون زاخرة بالعديد من القوانين فضلا عن استضافة عدد من المسؤولين لمناقشة المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد العراق”.

وأشار الى أن “ملف التواجد الأجنبي في العراق سيناقش خلال الجلسات المقبلة بكل تفاصيله”.

وافتتح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، (05 أيلول، 2020،) اعمال الجلسة الاولى في الدورة النيابية الرابع للسنة التشريعية الثالثة بالفصل التشريعي الأول، فيما أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.