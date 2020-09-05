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النائب احمد الاسدي : الحكومة تلكأت بشأن اعادة المفسوخة عقودهم من الحشد


اكد رئيس كتلة السند الوطني أحمد الاسدي، السبت، ان الحكومة تلكأت بشأن اعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي.

وقال الاسدي خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد من نواب الكتلة  إنه "في تشرين الأول عام 2019 صوت مجلس النواب أصدر قرارا ملزما وصادق عليه مجلس الوزراء ومن أهم هذه القرارات إرجاع المفسوخة عقودهم منوابناء وزارة الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي".

واضاف انه "للأسف الشديد رأينا الاستجابة كانت جيدة فيما يتعلق في إرجاع المفسوخة عقودهم من ابناء وزارة الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة وعندما وصل الأمر إلى أبناء الحشد الشعبي تلكئة الحكومة في إرجاع المفسوخة عقودهم من الحشد ".

واوضح الاسدي، أن "الحكومة خصصت لأموال اللازمة للجهات الثلاثة دون تخصيص أموال لأبناء الحشد الشعبي وحسب المعطيات تم إرجاع 79 ألف من ابناء الدفاع ولم يسترجع نفرا واحدا من الحشد المفسوخة عقودهم لغاية الان سنعمل بكل قوة ونوجه كلامنا للحكومة والسادة أعضاء مجلس النواب ثانيا في تضمين التخصيصات المالية لإرجاع المفسوخة عقودهم من الحشد سواء في موازنة 2020 او موازنة 2021 وسنعمل من خلال الضغط على الجهات المعنية في تنفيذ قرار مجلس النواب بإرجاع المفسوخة عقودهم من الحشد".

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النائب احمد الاسدي : الحكومة تلكأت بشأن اعادة المفسوخة عقودهم من الحشد
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