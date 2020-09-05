نائب يطالب بتغيير المدراء العامين واصحاب الدرجات الخاصة بآخرين مستقلين

طالب عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري، السبت، بتغيير المدراء العامين واصحاب الدرجات الخاصة باخرين مستقلين بعيدا عن سطوة الاحزاب.

وقال الجبوري في بيان صحفي ان “الكثير من المدراء العامين واصحاب الدرجات الخاصة مضى على تسلمهم المناصب اكثر من 10 سنوات ولم تستطع اي جهة تنفيذية طيلة هذه الفترة التقرب منهم او تغييرهم بسبب سطوة الاحزاب الداعمة لهم”.

واضاف الجبوري ان “عملية الاصلاح والتغيير نحو الافضل تتطلب اسناد هذه المناصب وخاصة في وزارة الداخلية الى شخصيات مستقلة مهنية بعيدا عن سيطرة الاحزاب وتاثيرها والذي لايتناسب مع استقلالية الدولة وعملها المهني”.

وأوضح، أن “وزارة الداخلية اطلقت شعارات رنانة بهذا الجانب وغيره ولم نشاهد اي تقدم الى الامام بل تراجع الى الوراء”، مشددا على “ضرورة ايلاء هذا الاهمية القصوى لعكس صورة ايجابية للشارع المنتفض المنتظر لخطوات اصلاحية حقيقية دون تاثيرات مهما كانت”.